Soirées sous les étoiles en Réquistanais Réquista, 14 juin 2024, Réquista.

Réquista,Aveyron

Observer le ciel ça vous tente ? Accompagnés de Thierry Limoge « Capétoiles », nous vous proposerons en 2024 deux soirées sous les étoiles. Places limitées, inscription obligatoire..

2024-06-14 fin : 2024-06-14 . .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie



Would you like to observe the sky? Accompanied by Thierry Limoge « Capétoiles », we’ll be offering you two evenings under the stars in 2024. Places limited, registration required.

¿Le interesa observar el cielo? Con Thierry Limoge « Capétoiles », le ofreceremos dos veladas bajo las estrellas en 2024. Las plazas son limitadas, así que inscríbase pronto.

Haben Sie Lust, den Himmel zu beobachten? In Begleitung von Thierry Limoge « Capétoiles » werden wir Ihnen 2024 zwei Abende unter den Sternen anbieten. Begrenzte Plätze, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-10 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS