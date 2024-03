Répétition publique Place du marché 44420 La turballe La turballe, dimanche 5 mai 2024.

Répétition publique La troupe Strollad an Tour-Iliz, de Trescalan La Turballe, a le plaisir de vous convier à la répétition publique de son spectacle de rue « Paludian Rhapsody ». Danseurs et musiciens vous y espèren… Dimanche 5 mai, 16h00 Place du marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T16:00:00+02:00 – 2024-05-06T02:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T16:00:00+02:00 – 2024-05-06T02:00:00+02:00

La troupe Strollad an Tour-Iliz, de Trescalan La Turballe, a le plaisir de vous convier à la répétition publique de son spectacle de rue « Paludian Rhapsody ». Danseurs et musiciens vous y espèrent nombreux pour les encourager et (re)découvrir ce que peut être la danse bretonne au XXIème siècle !

Place du marché 44420 La turballe
Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 07 82 37 68 22
Email: contact@strollad.fr
Lien: https://www.labaule-guerande.com/repetition-publique-la-turballe.html

