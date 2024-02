Repas spectacle au billardier à Tourves Lambesc, dimanche 21 avril 2024.

Repas spectacle au billardier à Tourves Lambesc Bouches-du-Rhône

Apres un départ de Lambesc vers 10h et 1h de route environ, nous arriverons dans un vaste domaine dans la campagne de Tourves près de Saint-Maximin dans le var.

Accueillis dès la descente du bus par l’équipe du spectacle qui nous orientera vers la salle où l’apéritif sera servi (alcool, olives, anchois, crevettes, sardines, chipots, merguez). Après-quoi nous passerons à table où nous attendent des agneaux cuits à la broche et leur légumes suivis du fromage, salade, dessert et pour digérer le spectacle cabaret nous invitera à diverses danses. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

