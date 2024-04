Repas omelette à l’aillet Eymet, mercredi 1 mai 2024.

Repas omelette à l’aillet Eymet Dordogne

Pour son premier événement, Eymet en Fête renoue avec une ancienne tradition du Périgord une réunion amicale des habitants d’Eymet (et d’ailleurs) autour d’une omelette à l’aillet.

Notre menu comprendra omelette à l’aillet, salade, fromage, dessert, une boisson. Venez nous rejoindre pour partager un moment convivial et savoureux ! Et pour être dans l’esprit du développement durable, nous vous invitons à venir avec vos couverts.

Tous les bénévoles seront conviés la veille de l’événement (mardi 30 avril soir) pour distribution des rôles…

Dans l’attente de vous retrouver. 10 10 EUR.

Début : 2024-05-01 12:00:00

fin : 2024-05-01

Place Gambetta

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymetenfete@gmail.com

L’événement Repas omelette à l’aillet Eymet a été mis à jour le 2024-04-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides