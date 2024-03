Repas et après-midi dansant Salle des fêtes de St Cyr en Val Saint-Cyr-en-Val, dimanche 21 avril 2024.

L’Amicale Sologne Blésois organise un REPAS & APRES-MIDI DANSANT le dimanche 21 avril 2024, salle des fêtes de Saint-Cyr-en-Val, animé par l’orchestre de François MAZERAT.

Déjeuner à 12 h – Bal à partir de 14h30.

Déjeuner + bal : 42 €.

Entrée bal seul : 12 €. Un café (ou thé) sera offert.

Réservation obligatoire pour le repas jusqu’au 10 avril 2024 – Tél. 06.64.96.94.08, de 18h à 21h.

Menu : apéritif et ses amuse bouches, fondant de pintade farce fine ; écrasé de pommes vitelotte, assiette de fromage et mélo de salade, soufflé glacé au Grand Marnier, Café, Vin en supplément.

Entrée bal seul : réservation possible.

Règlement à adresser à : M. Jean-Luc TORCHIO, 10 rue des Boulardes 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN. Merci d’établir vos chèques à l’ordre de « Amicale Sologne Blésois ».

Tenue correcte exigée.

Salle des fêtes de St Cyr en Val 312 rue André Champault Saint-Cyr-en-Val 45590 Loiret Centre-Val de Loire

AMICALE SOLOGNE BLESOIS Orchestre François MAZERAT

