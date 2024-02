Repas du pêcheur rue de la Baie Roscoff, samedi 6 juillet 2024.

Repas du pêcheur rue de la Baie Roscoff Finistère

« Repas du pêcheur » au profit de la SNSM.

Salle polyvalente.

Service à partir de midi.

Au menu (17€)

Soupe de Poisson Langoustine Moules marinières Far ou glace.

Vous pouvez dès à présent acheter les billets en prévente

– À Roscoff, chez Mr Pascal Combot Traiteur, ainsi qu’à la boutique de vêtements Horizons.

– À St Pol de Leon, au salon de Coiffure Cyber’ Cut Pour Hommes et Enfants

– À l’Île de Batz, via la Station SNSM Ile de Batz et leur stand au marché dominical qui démarre le 25 juin

Si vous n’habitez pas dans les environs, pas de panique, des billets seront également en vente sur place le jour de l’événement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 12:00:00

fin : 2024-07-06

rue de la Baie Salle polyvalente

Roscoff 29680 Finistère Bretagne secretaire.roscoff@snsm.org

L’événement Repas du pêcheur Roscoff a été mis à jour le 2024-01-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX