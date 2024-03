Repas dans le noir – 3e édition Domaine de Montjoie Ramonville-Saint-Agne, mercredi 24 avril 2024.

Repas dans le noir – 3e édition Découvrez des plats mystérieux lors d’un voyage gustatif à l’aveugle. Mercredi 24 avril, 19h00 Domaine de Montjoie 49€ – Limité aux 120 premiers inscrits

Début : 2024-04-24T19:00:00+02:00 – 2024-04-24T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T19:00:00+02:00 – 2024-04-24T23:00:00+02:00

✨ Repas dans le noir ✨

*49 € (apéritif + entrée + plat + dessert + vin compris)

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale, culinaire et solidaire au profit de l’ASEI. Découvrez des plats mystérieux lors d’un voyage gustatif à l’aveugle. Votre participation soutient les personnes en situation de handicap. Ensemble, unissons gastronomie et solidarité pour un impact significatif. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Le diner dans le noir, une tradition qui prend de l’ampleur dans le Lauragais depuis sa création en 2022 par le Lions International.

Le mercredi 24 avril 2024 à 19h, rejoignez-nous au Domaine de Montjoie à Ramonville, où nous attendons avec enthousiasme près de 120 convives. Ensemble, nous soutiendrons les enfants en situation de handicap en investissant intégralement les bénéfices de cette soirée pour le financement d’un projet de ludothèque mobile.

Au menu : non seulement dégustation gastronomique, mais aussi solidarité à chaque instant. Outre une petite majoration du prix du repas, des fonds seront collectés lors d’une tombola et d’une vente aux enchères d’un objet d’art, organisées sur place.

La tombola aura lieu entre le plat et le dessert, tandis que la vente aux enchères clôturera la soirée, entre le dessert et le café. Un événement où chaque geste compte pour un avenir plus inclusif et bienveillant. Réservez dès maintenant votre place pour une soirée qui marquera les esprits et fera la différence!

Domaine de Montjoie 63 Av. de l'Aeropostale, 31520 Ramonville-Saint-Agne

