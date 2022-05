Repas concert suivi dune soirée cabaret Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Repas concert suivi dune soirée cabaret Bourg-de-Péage, 4 juin 2022

2022-06-04 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-04 Maison des Associations François Mitterrand Avenue de Mindelheim

Bourg-de-Péage Drôme Bourg-de-Péage EUR 15 25 De 18h30 à 20h45 : Repas-concert avec le groupe Canel Wine Pear et paëlla par le Traiteur des Collines – Christian RAILLON

A 21h : Cabaret Plumes et paillettes sur grand écran (nouveau spectacle) par la compagnie ART’is – Spectacle de danse/chant/humour http://www.compagnie-artis.com/ Maison des Associations François Mitterrand Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage

