Repas Cochon de lait Montégut, dimanche 21 avril 2024.

Repas Cochon de lait Montégut Landes

Y-a-t-il véritablement besoin d’une raison pour se retrouver pour un moment convivial et gourmand ? Bien sûr que non, alors direction la grande tablée à Montégut pour s’en mettre plein la panse !

Places limitées, pensez à réserver avant le 13 Avril.

Au menu Pâté | Cochon de lait | Semoule | Salade | Fromage | Salade de fruits gourmande | Vins & Café compris.

Places limitées, pensez à réserver avant le 13 Avril. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 12:00:00

fin : 2024-04-21

Salle Polyvalente

Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

