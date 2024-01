[ANNULE] 1 km au Nord – Raphaël Mars / Vesta Théâtre du Cercle Rennes, 5 avril 2024, Rennes.

Du 2024-04-05 20:00 au 2024-04-05 21:30.

— Spectacle annulé —

« Vouloir comprendre ce qui s’est passé avant le début de toute chose reviendrait à vouloir marcher un kilomètre au nord du pôle Nord. »

S t e p h e n H a w k i ng

1 km au Nord est un spectacle musical porté par Raphaël Mars. Comme par défi, poussés par notre curiosité, notre soif d’aventure, notre besoin de mouvement, nous partons en voyage, pour essayer de nous remémorer ce qui s’est passé avant le début de toute chose. Comme Brahma et Maia, les dieux qui par ennui ont créé le monde, ce sont mélangés à lui pour finalement oublier qui ils étaient, nous allons essayer de retrouver cette sensation immémoriale, cet intuition qui nous murmure qu’il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent.

Pendant le temps d’une soirée, par la musique, le conte, le paysage sonore, l’immersion sensorielle, nous allons cheminer, nous questionner sur notre histoire individuelle et collective, nos épreuves, nos rêves, nos espoirs, pour tenter encore une fois de comprendre ce besoin qui nous pousse à avancer, à parcourir le monde, et à se rencontrer.

Ce soir, nous marcherons ensemble un kilomètre au nord du pôle nord.

Création et interprétation Raphaël Mars • Création sonore, mixage et régie son Louise Prieur • Production Vesta • Co-production Au bout du plongeoir, La coopération – Itinéraires d’artistes • Avec le soutien de Rennes ville et Métropole

+ Autour du spectacle

Rencontre avec les artistes au bord plateau après la présentation

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes

