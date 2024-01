Conférence finale du projet PANORAMA Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes, jeudi 18 avril 2024.

Innovative Training Networks – MSCA – Horizon2020 20 mars – 18 avril 1

https://my.weezevent.com/final-conference-of-the-itn-panorama-european-training-network-on-rare-earth?_gl=1*fwpdyk*_gcl_au*MjY5MzEyNDkwLjE3MDA0NjY4MTE.*_ga*MzE4ODQzOTQyLjE3MDA0NjY4MTE.*_ga_39H9VBFX7G*MTcwNTkxNTQ2Ny41OS4xLjE3MDU5MTY0OTAuMzcuMC4w

Du 2024-03-20 09:00 au 2024-04-18 18:00.

Nous sommes heureuses de vous faire part de la tenue de la conférence finale du projet PANORAMA (Innovative Training Networks – MSCA – Horizon2020).

Pendant quatre années nos Early Stage Researchers (ESR) ont collaboré au sein d’un réseau d’experts scientifiques pluridisciplinaire et multiculturel afin de gagner en connaissance en ce qui concerne les Elements Terre Rare et leurs comportement. Cette conférence de clôture est l’occasion pour les membres de projet et les ESR de présenter les avancées scientifiques qu’ils ont découverts ces dernières années.

L’occasion également de profiter de la présence (et des présentations) d’experts, membres du réseau PANORAMA, sur les thématiques des Terres Rares.

N’hésitez-pas à nous rejoindre pour ces journées, nous avons hâte de connaître votre avis sur ces résultats!

Le 20/21 mars seront des journées dédiées aux résultats de recherche des membres du projet PANORAMA, qui seront présentées sous la forme de présentations et de discussions ouvertes. Le dernier jour est réservé aux membres du projet PANORAMA, pour célébrer ces quatre années d’Innovative Training Networks.

Pour vous inscrire ou obtenir plus amples informations :

Pour obtenir plus d’informations sur les diverses thématiques de recherche de nos étudiants, nous vous invitons à visiter le site internet du projet :

https://itn-panorama-h2020.univ-rennes.fr/early-stage-researchers

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine