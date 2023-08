BUENOS AIRES, ARGENTINE, 8 Juillet 1989 Péniche Spectacle Rennes, 1 février 2024, Rennes.

Le samedi 8 juillet, jour de l’investiture présidentielle de Carlos Saúl Menem, son appareil photo alerte enregistre les mouvements de foule dans le centre de Buenos Aires. 1 février – 19 avril 2024 1

Du 2024-02-01 10:00 au 2024-04-19 17:30.

Marc Guillorel était en Argentine en 1989. Il a assisté aux vicisitudes d’une nation ravagée par l’hyperinflation, la misère et le désespoir. Le pays allait tenter un changement de cap drastique qui au final ne marcherait pas non plus. Le samedi 8 juillet, jour de l’investiture présidentielle de Carlos Saúl Menem, son appareil photo alerte enregistre les mouvements de foule dans le centre de Buenos Aires.

Avec l’instinct d’un photojournaliste et le cadrage d’un artiste, il saisit des groupes de personnes dans l’expectative, derrière des barrières ou près d’affiches sur lesquelles pose un homme politique au visage jeune -flanqué de rouflaquettes et pas encore érodé par la dégradation- à côté d’un slogan qui énonce, avec la certitude joyeuse d’une publicité pour shampoing : « Avec la dignité du travail, l’avenir revient chez vous » […] Un témoignage qui gagne en force lorsqu’il s’éloigne de cette cérémonie singulière […]

Julio Schvartzman Extrait et traduit de :http://bazaramericano.com/resenas.php?cod=983&pdf=si

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine