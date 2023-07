Mourir en Bretagne Musée de Bretagne Rennes, 4 juin 2023, Rennes.

Événement des Champs Libres 4 juin – 4 août 1

Du 2023-06-04 16:00 au 2023-08-04 15:30.

Au pays de l’Ankou et des capes de deuil, les rites funéraires ont évolué en fonction des époques, et nous en disent beaucoup sur celles et ceux qui ont habité la région. Un voyage entre l’ethnologique et le légendaire en quête des fantômes bretons, des cairns et dolmens jusqu’aux monuments aux morts.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine