Femmes dans l’histoire Musée de Bretagne, 5 mars 2023, Rennes. Événement des Champs Libres 5 mars – 20 juin 1 Du 2023-03-05 16:00 au 2023-06-20 13:30. Tantôt divines, reine ou révoltées, les femmes présentes dans les collections sont surprenantes ! Des représentations de divinités de l’époque antique à Bécassine, découvrez les collections sous un angle nouveau. Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

