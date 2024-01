ACTRIS Science Conference Couvent des Jacobins Rennes, jeudi 13 juin 2024.

La France, en 2024, accueille à Rennes la conférence scientifique bisannuelle d’ACTRIS 13 mai – 13 juin 1

https://www.actris.eu/ASC2024

Du 2024-05-13 09:00 au 2024-06-13 18:30.

ACTRIS est une Infrastructure européenne du domaine atmosphère traitant de l’évolution 4D des espèces à courte durée de vie (Aérosols, nuages et gaz réactifs) dans l’atmosphère. Elle fournit des données et des services en support aux problématiques du climat de la pollution atmosphérique (https://www.actris.eu/).

Nous accueillerons en France, en 2024, la conférence scientifique d’ACTRIS, bisannuelle. La recherche d’un centre d’accueil nous a conduit à Rennes et en particulier au Couvent des Jacobins. La semaine est fixée au 13-17 mai 2024 avec autour de 300 participants attendus.

Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine