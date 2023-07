Harold Barbé – Nouveau spectacle Café Théâtre Le Bacchus Rennes, 23 avril 2024 21:00, Rennes.

l'humoriste révélé en première partie de Blanche Gardin revient avec un tout nouveau Stand Up en rodage.

Tous les deux ans, on doit passer le contrôle technique de sa voiture. Tous les deux ans, Harold change de spectacle. Après « Sous pression » et « Deadline », l’humoriste révélé en première partie de Blanche Gardin revient avec un tout nouveau Stand Up en rodage.

Du trash, de l’observation fine, de la réflexion… tout y est.

La plume plus affûtée qu’un riff de guitare lors d’un concert de Metal, Harold propose une nouvelle heure plus proche que jamais du quotidien de tous.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine