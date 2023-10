Les vidéos du mercredi Bibliothèque – 6e étage Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Les vidéos du mercredi Bibliothèque – 6e étage Rennes, 25 octobre 2023, Rennes. Événement des Champs Libres Mercredi 25 octobre, 10h30 1 Du 2023-10-25 10:30 au 2023-10-25 11:15. Des films d’animation et des courts métrages pour faire rêver les enfants, même pendant les vacances ! Une sélection de films réalisée par les bibliothécaires spécialistes du cinéma jeunesse. Bibliothèque – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Bibliothèque - 6e étage Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque - 6e étage Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Bibliothèque - 6e étage Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/