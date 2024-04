Rendez-vous santé du Sud-Est Toulousain salle de la Durante à AUZEVILLE TOLOSANE Auzeville-Tolosane, jeudi 18 avril 2024.

Venez découvrir les services de santé du territoire et échanger avec les

partenaires qui vous accompagneront dans la prise en main d’outils pour

gérer votre santé au quotidien.

• Mon Espace Santé : pour retrouver tous vos documents santé, rédiger votre profil et consulter votre messagerie sécurisée avec les professionnels médicaux.

• Icope : soyez acteur de votre santé avec cette application destinée aux seniors pour prévenir les risques : locomotion, état nutritionnel, santé mentale, audition et vision…

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : découvrez le site Ameli et

l’application de l’assurance maladie pour vos remboursements, vos droits et

démarches et informations sanitaires.

• Contrat local de santé (CLS) : venez échanger sur le diagnostic santé du territoire et les actions à venir.

• Relais santé du Secours Populaire : l’équipe santé (médecins, infirmières,

psychologues…) vous propose des actions de dépistage (visuel, audio, spiro, glycémie…) et vous oriente vers une prise en charge adaptée.

• La Boussole des jeunes : plateforme numérique pour les jeunes de 15 à 30 ans qui propose un accès à des services gratuits et de proximité (logement, emploi/ formation, mobilité internationale et santé/bien-être).

• Cocagne Alimen’terre : animations cuisine « Consommer moins de produits industriels, acheter local & de saison »

salle de la Durante à AUZEVILLE TOLOSANE 1 CHEMIN MOULIN ARMAND 31320 AUZEVILLE TOLOSANE Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 88 73 08 66 »}, {« type »: « email », « value »: « cls@sicoval.fr »}]

