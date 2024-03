Rendez vous Nature Espace naturel sensible des courtils des Mauves Meung La Nivelle Meung-sur-Loire, samedi 8 juin 2024.

Thème général : L'abeille et les autres insectes pollinisateurs, la colonie, éléments de biologie, l'habitat des abeilles, impacts de son environnement sur le développement de l'abeille, 8 juin et 28 septembre La Nivelle Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T15:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:30:00+02:00

Fin : 2024-09-28T15:00:00+02:00 – 2024-09-28T17:30:00+02:00

Thème général : L’abeille et les autres insectes pollinisateurs, la colonie, éléments de biologie, l’habitat des abeilles, impacts de son environnement sur le développement de l’abeille,

Thème particulier du 08 juin 2024: Thème particulier : le miel, sa production, ses qualités, comment le choisir, le miel « Bio », …

Thème particulier du 28 septembre: le frelon asiatique, pièges à frelons asiatiques, la propolis, sa production et ses utilisations, …

La Nivelle meung sur loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire labeilleolivetaine@orange.fr 06 49 53 07 42

abeille biodiversité

Raphael Willaert