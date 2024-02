RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU OBSERVER ET DESSINER LES OISEAUX Parc du Château de la Colinière Orée d’Anjou, samedi 20 avril 2024.

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU OBSERVER ET DESSINER LES OISEAUX Parc du Château de la Colinière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Familiarisez-vous avec les oiseaux du parc de la Colinière !

Apprenez à dessiner les oiseaux lors d’une sortie découverte et observation dans le parc du château de la Colinière à Champtoceaux.

En compagnie d’un animateur du CPIE Loire Anjou et de Laura Dilé illustratrice, initiez-vous ou perfectionnez-vous au croquis, à l’aquarelle et partez à la rencontre de la nature. Un lieu privilégié pour observer les oiseaux dans leur habitat naturel.

GRATUIT RDV à l’entrée du parc du Château (devant les deux tours)

SUR RESERVATION .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Parc du Château de la Colinière CHAMPTOCEAUX

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU OBSERVER ET DESSINER LES OISEAUX Orée d’Anjou a été mis à jour le 2024-02-16 par eSPRIT Pays de la Loire