RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES DE VILLERS DOMINIQUE BARBERIS Villers-lès-Nancy, vendredi 12 avril 2024.

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES DE VILLERS DOMINIQUE BARBERIS Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Les rendez-vous littéraires de Villers reçoivent Dominique Barberis pour son roman Une façon d’aimer aux Editions Gallimard Grand prix du roman de l’Académie française 2023

Née en 1958 à Douala au Cameroun dans une famille d’origine nantaise, Dominique Barbéris, après une enfance vécue à Bruxelles puis à à Nantes, fait ses études à l’École normale supérieure de Sèvres (1978) et à l’université de la Sorbonne. Agrégée de lettres modernes, elle débute au lycée de Boulogne-Billancourt avant de rejoindre une compagnie d’assurances comme responsable de la communication, dont elle enseignera ensuite les techniques dans plusieurs écoles. Elle revient ensuite comme enseignante à Sorbonne Université, successivement en langues étrangères appliquées, puis à l’UFR de langue française où elle anime des cours de stylistique et des ateliers d’écriture romanesque, étendus depuis à Sciences Po Paris.

Auteure de 11 romans et récits, elle consacre une large partie de son activité à l’écriture.

Entrée libreTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:45:00

fin : 2024-04-12

Rue Albert 1er

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture@villerslesnancy.fr

