Rendez-vous littéraire « Livres et vous Le cozy polar avec Domitille Leveillard » Orgères-en-Beauce, samedi 10 février 2024.

Rendez-vous littéraire « Livres et vous Le cozy polar avec Domitille Leveillard » Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Vous aimez la lecture ? Bienvenue au club ! La Médiathèque Intercommunale Cœur de Beauce inaugure un nouveau rendez-vous littéraire ouvert à tous : rencontres avec des auteurs, conseils lectures…

Pour son premier rendez-vous, la Médiathèque Intercommunale s’intéressera au genre du « cosy polar », venu de nos amis Anglais et que l’on pourrait traduire par « le crime à l’heure du thé » !

Une invitée spéciale pour en discuter : Domitille Leveillard, auteure de « Bas les masques au château de Villeprévost ! Une enquête de Joséphine Diamant », comédie policière qui a reçu le Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois en 2021.

Au programme : lecture d’extraits du roman par l’auteure, échanges et conseils lectures, puis vente de livres et séance de dédicaces en partenariat avec la Librairie Une Page À Écrire EUR.

2 Rue de l’Arsenal

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10



L’événement Rendez-vous littéraire « Livres et vous Le cozy polar avec Domitille Leveillard » Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2024-01-29 par OT COEUR DE BEAUCE