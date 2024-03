Rendez-vous Gourm’Hang Bourg-Bruche, dimanche 19 mai 2024.

Rendez-vous Gourm’Hang Bourg-Bruche Bas-Rhin

En famille ou entre amis, venez à la rencontre des producteurs de notre région avec le Rendez-vous Gourm’Hang organisé par les Prairies du Hang ! Au programme repas 100% local sur réservation avant le 15 mai (apéritif, fleischnaka maison, fromages et dessert), animations sentier sensoriel et jeux pour les petits et les grands, marché des producteurs et artisans avec démonstrations et expositions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 11:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Le Hang

Bourg-Bruche 67420 Bas-Rhin Grand Est fermedunouveauchemin@orange.fr

L’événement Rendez-vous Gourm’Hang Bourg-Bruche a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche