Rendez-vous du midi / Midi visite : Peindre l’Histoire Musée d’arts de Nantes Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-11 12:30 – 13:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, dessiner devant les œuvres, ou découvrir des œuvres conservées au cabinet d’arts graphiques du musée. Thème : Midi visite : Peindre l’Histoire L’association Nantes-Histoire et des étudiants de l’université de Nantes proposent l’étude de tableaux qui, à travers les siècles, nous donnent à voir des représentations de l’Histoire. Mais de quelle(s) histoire(s) s’agit-il ? Autour des œuvres : • Fragment du panorama de la bataille de Champigny, d’Edouard Detaille, 1882• POF no.87. Voiture à double tranchant, de Fabrice Hyber, vers 1997

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html