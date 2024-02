Rendez-vous des arts visuels Halles de Gaztelu Hendaye, dimanche 7 avril 2024.

Rendez-vous des arts visuels Halles de Gaztelu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Le Service Culturel et le Service Évènementiel & Festivités s’unissent dans l’organisation de cette 3ème édition.

Une trentaine d’artistes professionnel.le.s (mêlant peinture, sculpture, photographie, etc.) seront sélectionné.e.s.

10h00 à 12H00 Atelier écriture et voix avec Laurent Platero et Co-Lithaï

10h00 Intermède dansé

11h30 Ambiance musicale avec le groupe Trio Canzonieri

14h00 Intermède dansé

15h00 Atelier culinaire cup cake design Sébastien Haramendy

16h00 Démonstration d’Art Floral IKEBANA avec Chantal

16h00 Ambiance musicale avec le groupe Trio Canzonieri

17h30 Animation musicale avec Abdelah et xane .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine evenementiel@hendaye.com

