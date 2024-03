Rendez-vous de l’Actu : L’égalité au menu Médiathèque José Cabanis Toulouse, jeudi 18 avril 2024.

Rendez-vous de l’Actu : L’égalité au menu Pour une alimentation engagée et durable, l’égalité au menu Jeudi 18 avril, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Jeudi 18 avril à 18h

Faisons un rêve : celui d’une société où non seulement tous les citoyens mangeraient à leur faim mais profiteraient d’une nourriture saine, issue d’un système respectueux de l’environnement. Un rêve qui pourrait peut-être devenir réalité grâce à l’instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation, projet déjà en germe dans divers lieux de notre région.

Avec l’aide de spécialistes, nous réfléchirons à la manière de reprendre le pouvoir dans nos assiettes et d’exercer notre droit de bien manger.

Avec Yamina Aïssa Abdi, cofondatrice des associations Izards Attitude et Au Cœur de Ma Cantine. Co-porteuse du projet de restaurant de quartier Si Ma Cantine m’était Contée, partenaire du projet Caissalim Toulouse ; Dominique Paturel, chercheuse à l’UMR Innovation (INRAE Montpellier) et autrice de Manger – Plaidoyer pour une sécurité sociale de l’alimentation (Éditions Arcane 17) ; Bibby Sikadié Samake, artiste-chanteuse, membre de Caissalim et de l’association MAMA SaintEx et Marie Walser, chargée de mission de la Chaire Unesco Alimentations du Monde, co-éditrice avec Nicolas Bricas et Damien Conaré de Une écologie de l’Alimentation (Éditions Quae).

Médiathèque José Cabanis – pôle Actualité (rez-de-chaussée)

