RENDEZ-VOUS DE LA BAULE CHLOÉ MORIN Palais des congrès Atlantia La Baule-Escoublac, jeudi 18 avril 2024.

Chloé Morin est politologue, spécialiste de l’analyse de l’opinion et de la communication publique. Ancienne conseillère du Premier ministre (2012- 2016), experte associée à la Fondation Jean-Jaurès, elle a cofondé Societing, dont elle est directrice générale. Elle a notamment écrit Les Inamovibles de la République (L’Aube, 2020) et, chez Fayard, On a les Politiques qu’on mérite (2021) et On aura tout essayé… (2023), qui ont eu un grand retentissement.



À quoi ressemblera la France quand mon fils aura vingt ans ? À quoi ressemblera le pays des Lumières s’il continue à se fracturer ainsi de l’intérieur ?

Un grand nombre de citoyens inquiets, qu’ils soient parents ou non, se posent ces questions légitimes auxquelles les responsables politiques peinent à répondre. Notre société́ est bousculée par une nébuleuse de pensées minoritaires dont nous connaissons très mal les contours. Nous la désignons par le terme wokisme, objet hautement inflammable qui agrège différents courants en lutte contre les discriminations, des mouvements décoloniaux aux associations LGBT, en passant par l’indispensable combat pour l’égalité́ entre les femmes et les hommes.

Dans cet essai, Chloé́ Morin livre une analyse du phénomène woke, appuyée par des sondages inédits qui, pour la première fois, permettent de le quantifier. À travers cinq dystopies, l’auteure s’autorise aussi des détours par la fiction pour imaginer ce que serait notre futur immédiat soumis aux ravages d’un mouvement qui s’est détourné́ des idéaux humanistes de ses origines.

Une voie existe, entre ceux qui condamnent en bloc cette vague perçue comme un nouveau totalitarisme et ceux qui, au contraire, estiment que ce combat est une fin qui justifie tous les moyens. Gardons espoir.

Durée : 1h

Rencontre animée par Stéphane Hoffmann, suivie d’une séance de dédicace.

Événement gratuit, sur inscription obligatoire .

Début : 2024-04-18 18:00:00

fin : 2024-04-18 18:00:00

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

