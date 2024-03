Rendez-vous dans le Parc du Manoir de Kernault Manoir de Kernault Mellac, samedi 1 juin 2024.

Propriété du Département du Finistère depuis 1990, Kernault reste fidèle à sa vocation rurale à travers un domaine de 30 hectares qui se découvre en toute saison…

Le bois du jardin, le bois du chemin de ronde, le bois des serpents ailés, les vergers conservatoires de pommiers à cidre, le vivier ou les prairies se découvrent au coeur d’une nature préservée.

Chevaux de trait bretons, vaches écossaises, moutons d’Ouessant, contribuent à l’entretien du parc dans le souci d’une gestion écologique.

Manoir de Kernault Manoir de Kernault, 29300, Mellac, Finistère, Bretagne, France Mellac 29300 Finistère Bretagne 02 98 71 90 60 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kernault-le-manoir-de-kernault https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/

En 2012, Kernault a planté un nouveau verger, sur une parcelle d’un hectare à l’entrée du domaine et par la même occasion, créé un réseau d’amoureux de la pomme. Si vous souhaitez en faire partie, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Depuis l’automne 2012, des activités sont proposées pour découvrir technique, savoir-faire et plaisirs de la pomme et du verger. Soyez les bienvenus !

©Mathieu LE GALL