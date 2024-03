Rendez-vous aux Printemps d’Issy le dimanche 2 juin ! Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, dimanche 2 juin 2024.

Rendez-vous aux Printemps d’Issy le dimanche 2 juin ! Le dimanche 2 juin : c’est la date de la prochaine plus grande brocante d’Ile-de-France, les Printemps d’Issy, qui accueillent chaque année des milliers de personnes dans les rues. Dimanche 2 juin, 08h30 Ville d’Issy-les-Moulineaux https://www.issy.com/

Début : 2024-06-02T08:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Venez nombreux réaliser de bonnes affaires et dénicher des pièces uniques à offrir ou à s’offrir dans les différents quartiers de la ville.

À cette occasion, un large périmètre « sans voiture » sera déployé pour vous permettre de profiter des circulations douces et des animations musicales qui égaieront cette journée festive.

Modalités d’inscription :

Comme pour les précédentes éditions, près de 2 000 emplacements sont proposés. Les inscriptions aux Printemps d’Issy se feront en ligne, à partir du lundi 13 mai à 12h00 pour les particuliers résidents (Isséens) et du mardi 14 mai pour les particuliers non-résidents.

Les associations Isséennes (CLAVIM, Espace Icare et Issy Commerces) sont en charge de ces inscriptions, par quartier.

Parce que participer aux Printemps d’Issy, c’est aussi l’occasion de soutenir des actions de solidarité, pour chaque inscription, 1€ sera reversé à une association à but non lucratif.

En attendant de nous retrouver le dimanche 2 juin, souvenez-vous des derniers Printemps d’Issy, sur Issy.TV

https://www.youtube.com/watch?v=GTD28P2Hvl0

