Rendez-Vous aux Jardins Ville de Floirac Floirac, samedi 1 juin 2024.

Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins organisé par le ministère de la Culture, nous vous proposons de venir visiter le jardin du Clozet.

Sur les côteaux de Floirac, un jardin inattendu mêlant des airs d’Italie et d’Orient. Trois générations de jardiniers l’ont façonné au cours d’un demi-siècle. Classé « jardin remarquable » par la Société d’Horticulture de la Gironde.

Visites commentées, à partir de 12 ans.

En amont de cette visite, vous sera proposé une exposition sur des livres anciens dont la thématique est le jardin

Samedi 1er juin de 10h30 à 12h

Dimanche 2 juin de 10h30 à 12h

(Le lieu de rendez-vous vous sera donné par la suite)

Ville de Floirac 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-floirac33.fr/ https://www.facebook.com/floirac33270