RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Verdun, dimanche 2 juin 2024.

– Contes Les cinq sens au jardin par Stéphane Kneubuhler

On ne dirait pas comme ça, mais le jardin… c’est tout un monde, c’est toute une aventure ! Surtout quand on est grand comme le pouce, et qu’on s’appelle Tom… Le jardin se transforme en forêt vierge, en jungle mystérieuse, et les histoires de citrouilles et de radis deviennent de véritables récits fantastiques. On a l’impression que tout s’y retrouve sens dessus dessous ! On peut suivre au hasard des allées les tribulations de Parpalhon le Papillon, se pencher sur ce mystérieux trou d’eau, et prêter nos oreilles au chant des fleurs et aux légendes de rois et de lutins…

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir d’écouter des histoires aussi vieilles que l’humanité, des histoires merveilleuses à partager et à savourer ensemble !

A partir de 6 ans, sans réservation.Tout public

1.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 14:30:00

fin : 2024-06-02 16:30:00

16 Rue de la Belle Vierge

Verdun 55100 Meuse Grand Est

