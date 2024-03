Rendez-vous aux jardins parc du manoir Kintzheim, dimanche 2 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins parc du manoir Kintzheim Bas-Rhin

Visite libre et commentée d’un parc paysager avec vue imprenable sur le vignoble et la ruine du château de Kintzheim

Thème national « Les cinq sens au jardin ».

Jardin paysager planté en 1803 de plus de 40 espèces d’arbres. Le futur baron d’empire Mathieu de Fabvier fait aménager un « jardin-tableau » à l’anglaise pour encadrer la ruine du château de Kintzheim. Visite commentée. Ouverture du parc possible le vendredi après-midi pour le public scolaire, prendre contact avec la propriétaire. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 12:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

92 rue de la Liberté

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est elisabeth.humann@orange.fr

L’événement Rendez-vous aux jardins parc du manoir Kintzheim a été mis à jour le 2024-03-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme