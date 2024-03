Rendez-vous aux jardins le Jardin des Piquants Sélestat, dimanche 2 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins le Jardin des Piquants Sélestat Bas-Rhin

Venez découvrir des bâtons de pluie, des Echinopsis, des Eulichnia, des Echinocactus et plus de 1 600 cactus et plantes grasses

Le thème national les cinq sens au jardin

Le Jardin des Piquants est une collection privée de plus de 1 600 cactus et plantes grasses bâtons de pluie, Echinopsis, Eulichnia, Echinocactus, etc…

Des plantes à découvrir avec les cinq sens ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

25 rue de la Forêt

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est odirob.digel@gmail.com

L’événement Rendez-vous aux jardins le Jardin des Piquants Sélestat a été mis à jour le 2024-03-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme