Rendez-vous aux jardins Jardin du Faudé Orbey, samedi 1 juin 2024.

Pour les journées des « Rendez-vous aux jardins » douce promenade dans le jardin du Faudé. La thématique est « les 5 sens au jardin ». Animation musicale le dimanche.

Dans le cadre des journées des « Rendez-vous aux jardins » venez découvrir les jardins du Faudé à Orbey.

Ce jardin d’environ 10 ares a été créé il y a une trentaine d’années. Il a fallu drainer une prairie marécageuse en pente et créer des terrasses ; les parties pentues ont été plantées de rosiers anciens qui se mêlent aux vivaces et arbustes cornus kousa, cotinus, rhododendrons, etc… Un bassin entouré d’iris d’eau accueille des carpes koï. Des arbres fascinent le regard le catalpa, le gingko biloba, le prunus « accolade », etc…Le potager et le verger comblent de fruits et légumes la famille. Un potager et un verger font partie du parcours.

Cette année, le thème est « Les 5 sens au jardin ».

Au programme:

– Le samedi visites libres ou guidées par des amis jardiniers et les propriétaires .

– Le dimanche déambulation en musique dans le jardin la chorale de l’école de musique et un groupe d’amis musiciens (violon, harpe, flûte, accordéon) assurent l’animation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

80 rue du Faudé

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg.com

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin du Faudé Orbey a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg