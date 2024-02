« Rendez-vous aux jardins Grand marché aux plantes et de la nature Hammeau de Saint-Paul Duclair, samedi 1 juin 2024.

« Rendez-vous aux jardins Grand marché aux plantes et de la nature Hammeau de Saint-Paul Duclair Seine-Maritime

Lors de cette manifestation nationale, le Château propose différentes animations sur toute la journée

Un grand marché décorations, jardins et produit de la nature. Venez découvrir nos artisans locaux, nos plantes et nos gourmandises.

Des visites commentées et guidées par le propriétaire, du parc et des jardins.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 20:00:00

Hammeau de Saint-Paul Château du Taillis

Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie chateaudutaillis@gmail.com

L’événement « Rendez-vous aux jardins Grand marché aux plantes et de la nature Duclair a été mis à jour le 2024-02-08 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES