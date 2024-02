RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Estadens, samedi 1 juin 2024.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Estadens Haute-Garonne

Rendez-vous aux Jardins sur le thème les cinq sens au jardin

Visite libre du jardin toute la journée.

De 15h à 16h promenade sensorielle commentée à travers le jardin au cours de laquelle vous serez invités à vous laisser porter par les couleurs, textures, parfums, goûts et chants de la nature.

Atelier « Reconnexion avec les arbres » proposée par Veronik Huet. Moment d’échange et de dialogue avec les arbres pour redécouvrir un lien profond et ancien comme l’humanité. Durée 20 mn, atelier toutes les heures. Inscription sur place. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

AUX JARDINS DU CAP D’ARBON

Estadens 31160 Haute-Garonne Occitanie

