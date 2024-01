Rendez-vous aux Jardins du Collège Royal et Militaire Thiron-Gardais, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux Jardins du Collège Royal et Militaire Thiron-Gardais Eure-et-Loir

A l’occasion de la 20ème édition des « Rendez-vous aux Jardins », portée par le ministère de la culture, le jardin du Collège royal et militaire de Thiron-Gardais sera ouvert gratuitement, et différentes animations vous seront proposées.

Jardin et salon de thé ouverts / Musée fermé

12 Rue de l’Abbaye

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@collegeroyal-thirongardais.com

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02



