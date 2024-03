Rendez-vous au jardin Jardin de la Seigneurie Maubourguet, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous au jardin Ouverture des Jardins de la Seigneurie les 1 er et 2 juin pour les Rendez-vous au Jardin 2024 sur le thème : les cins sens au jardin 1 et 2 juin Jardin de la Seigneurie Gratuit. Entrée libre.

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Jardin de la Seigneurie 18 rue du Général de Gaulle 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562964055 https://www.laseigneuriedemaubourguet.com https://www.facebook.com/seigneuriedemaubourguet Ce domaine privé est situé dans un périmètre monument classé, jouxtant sur 80 mètres le fleuve Adour, à 20 minutes de Tarbes dans le département des Hautes Pyrénées.

La propriété date pour son origine de 1825/1830, puis après des ajouts par achats de parcelles adjacentes et ou héritages, on arrive en 1850/1860 à la fin de la construction de la vaste bâtisse, telle qu’elle subsiste encore aujourd’hui ; la propriété est restée dans la même famille jusqu’en 1992 année où nous en sommes devenus propriétaires.

Cette habitation de caractère était totalement délabrée, n’avait ni sanitaires intérieurs, ni chauffage et a été entièrement restaurée en 1992 . Ce que l’on peut appeler aujourd’hui « le parc », n’était qu’une friche avec un superbe Cèdre du Liban malheureusement arraché lors des travaux d’élargissement du lit de l’Adour en 2001, deux ou trois palmiers à front de rue et quatre platanes malades, irrémédiablement condamnés à l’abatage.

L’espace a été repensé, redessiné et replanté de A à Z. Des chemins ont été créés.

Précisons que ce jardin de ville, aux dimensions sommes toutes restreintes, offre aujourd’hui une végétation diversifiée par leurs essences (beaucoup d’espèces méditerranéennes) et ordonnée ; chaque espèce est taillée, sculptée, offrant au regard des perspectives étonnantes. Certains végétaux détonnent de par leur hauteur surprenante procurant une impression de grandeur verticale et n’oublions pas les vedettes des lieux, les plus de 145 palmiers devenus adultes appelés: trachycarpus fortunei, ou palmiers chanvre, Phoenix, dracaenas…

Cette entité est divisée en trois parties, chacune ayant ses spécificités. Parking à proximité

©Josiane Francart d’Havré