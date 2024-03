Rendez-vous au jardin des 4 saisons Ohnenheim, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous au jardin des 4 saisons Ohnenheim Bas-Rhin

Jardin d’ornement présentant une collection de vivaces, rosiers, hostas, hémérocalles, hélébores et différents arbres et arbustes

Vous pourrez y découvrir un beau nombre d’hostas, hellébores, hémérocalles, delphiniums et bien d’autres vivaces.

Le jardin présente également un grand nombre d’arbustes (rosiers), des persistants et des arbres comme l’arbre peau de serpent et des bouleaux de collection.

Ma passion de jardinier me porte aussi vers le potager où vous trouverez toutes sortes de légumes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

11 route de Marckolsheim

Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est rene.sittler43@gmail.com

L’événement Rendez-vous au jardin des 4 saisons Ohnenheim a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme du grand Ried