Rendez-vous au jardin de Ker Louis Jardins de Kerlouis Plévenon, vendredi 31 mai 2024.

Rendez-vous au jardin de Ker Louis Le jardin comme art de vivre dans la nature : visite découverte du jardin paysagé et botanique de KerLouis. 31 mai – 2 juin Jardins de Kerlouis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Le jardin comme art de vivre dans la nature : visite découverte du jardin paysagé et botanique de KerLouis.

Deux vidéos youtube :

Jardins jardiniers – Jardins de Bretagne KerLouis – 2021

Visite du jardin de Ker Louis – Silence ça pousse – 2015

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=h26B9b0vSb4 »}] Richesse botanique et nombreuses mises en scène comportant de longues perspectives caractérisent ce jardin de 45 ans.

Lauréat prix Bonpland SNHF 2011 parking

©Tranchant