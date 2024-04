RENDEZ VOUS AU JARDIN BLEU Laigné-en-Belin, dimanche 2 juin 2024.

RENDEZ VOUS AU JARDIN BLEU Laigné-en-Belin Sarthe

Ouverture exceptionnelle du Jardin Bleu à Laigné en Belin dans le cadre des Rendez aux Jardins

Le week-end du 1er et 2 juin prochain, dans le cadre de l’opération « Rendez-vous aux jardins » mise en place par le Ministère de la Culture, le Jardin Bleu à Laigné en Belin 72220 ouvrira exceptionnellement ses portes aux visiteurs dans un cadre romantique et paisible, où se mélangent des centaines d’espèces de fleurs et de plantes différentes au parfum de plus de 150 variétés de roses.

Comme chaque année depuis 20 ans, la visite des différents jardins, qu’il soit classique, exotique ou à l’anglaise sera guidée pour ceux qui le désirent. Dans tous les cas, les propriétaires des lieux seront là pour répondre à toutes les questions. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 12:30:00

20 rue des Frères Bailleul

Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire jardin.bleu@orange.fr

L’événement RENDEZ VOUS AU JARDIN BLEU Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2024-04-02 par eSPRIT Pays de la Loire