Rencontrez la douane au salon Go Entrepreneurs Paris La Défense Arena Nanterre, mercredi 3 avril 2024.

Rencontrez la douane au salon Go Entrepreneurs Salon Go Entrepreneurs le 3 et 4 avril à Paris La Défense Arena 3 et 4 avril Paris La Défense Arena sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T08:30:00+02:00 – 2024-04-03T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T08:30:00+02:00 – 2024-04-04T17:30:00+02:00

Salon Go Entrepreneurs le 3 et 4 avril à Paris La Défense Arena

Le 3 et 4 avril à Paris La Défense, se tiendra le salon Go Entrepreneurs, l’occasion pour les entreprises de trouver toutes les clés pour créer ou développer leur projet à travers des conférences et des ateliers pratiques.

La Cellule Conseil aux Entreprises des douanes sera présente sur le site, stand C01, pour répondre à toutes les questions import-export des entreprises et les aider dans leur projet à l’international.

Une conférence » Importer/Exporter » se tiendra le jeudi 4 avril à 11h

Informations pratiques

Dates et horaires : du mercredi 3 avril de 8h30 à 18h30 au jeudi 4 avril de 8h30 à 17h30

: du mercredi 3 avril de 8h30 à 18h30 au jeudi 4 avril de 8h30 à 17h30 Lieu : Paris La Défense Arena – 99 Jardin de l’Arche, 92000 Nanterre

: Paris La Défense Arena – 99 Jardin de l’Arche, 92000 Nanterre Entrée : Porte 33 – Stand : C014

: Porte 33 – Stand : C014 S’inscrire gratuitement

Paris La Défense Arena 8 Rue des Sorins, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://event.go-entrepreneurs.com/paris2024/registration/inscription »}] [{« link »: « https://event.go-entrepreneurs.com/paris2024/registration/inscription »}] Paris La Défense Arena