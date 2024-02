RencontreS, une pièce de théâtre improvisée El Camino Caen, vendredi 16 février 2024.

RencontreS, une pièce de théâtre improvisée El Camino Caen Calvados

Avez-vous déjà vu une pièce de théâtre 100% improvisée ? C’est le concept de « RencontreS », un spectacle où RIEN n’est préparé à l’avance Ni le texte, ni l’histoire, ni les personnages… RIEN !

Et c’est VOUS qui allez décider de ce qu’il va se passer ! Vous allez être sollicités, avec bienveillance, avant et pendant le spectacle pour choisir VOS intrigues ! Un tyrannosaure poursuivi par une grand-mère ? Un pirate à la recherche d’un requin magique ? Une factrice qui veut absolument accoucher au guichet N°2 ?… C’est VOUS qui décidez !

Mais rassurez-vous, PERSONNE ne montera sur scène !

« RencontreS », c’est un spectacle familial, drôle, interactif et original ! Alors, de quoi avez-vous envie sur scène ?

Avez-vous déjà vu une pièce de théâtre 100% improvisée ? C’est le concept de « RencontreS », un spectacle où RIEN n’est préparé à l’avance Ni le texte, ni l’histoire, ni les personnages… RIEN !

Et c’est VOUS qui allez décider de ce qu’il va se passer ! Vous allez être sollicités, avec bienveillance, avant et pendant le spectacle pour choisir VOS intrigues ! Un tyrannosaure poursuivi par une grand-mère ? Un pirate à la recherche d’un requin magique ? Une factrice qui veut absolument accoucher au guichet N°2 ?… C’est VOUS qui décidez !

Mais rassurez-vous, PERSONNE ne montera sur scène !

« RencontreS », c’est un spectacle familial, drôle, interactif et original ! Alors, de quoi avez-vous envie sur scène ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16 21:45:00

El Camino 36 rue de l’église de vaucelles

Caen 14000 Calvados Normandie miriestcontent@gmail.com

L’événement RencontreS, une pièce de théâtre improvisée Caen a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Caen la Mer