Rencontres Occitanes – FESTEGEM : Elimberri + Terre Sorore + CIAC Boum Le Florida (Agen) Agen, jeudi 13 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-13T20:30:00+02:00 – 2024-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-13T20:30:00+02:00 – 2024-06-13T23:59:00+02:00

Les Rencontres Occitanes des Langues et Cultures Régionales – 13 & 14 juin

Voix du Sud, Le Département Lot-et-Garonne, La région Nouvelle-Aquitaine, La Quinzena Occitana, Fondation La Poste

Issues d’une nuit à Astaffort et Prix Voix du Sud et Fondation de la Poste, les formations Elimberri et Terre Sorore ont été choisies pour animer la première partie de cette soirée.

Le créole, l’occitan, le basque, le corse entre autres résonneront dans l’enceinte du Florida, scène de musiques actuelles à Agen.

Terre Sorore : L’alchimie de 4 voix qui entremêlent leurs univers pour offrir un moment exceptionnel de poésie, d’harmonie et de chant.

Elimberri : Deux cultures sœurs, deux langues, basque et gasconne, issues d’ancêtres communs. Les deux artistes font rejaillir proverbes, légendes et contes qui ont encore quelque chose à nous dire.

Ciac Boum : Le Bal, force incontournable de ce trio, fait lever petits et grands dans une énergie pleine de poésie et de vitalité. Le thème majeur est la mémoire de la condition des femmes dans la société traditionnelle.

Plein Tarif : 10€ / Réduit (- de 26 ans, adhérents Florida, Culturas d’Òc et Voix du Sud) : 7€.

Le Florida (Agen) 95 Boulevard Carnot, 47005 AGEN Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

occitan