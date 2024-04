Rencontres Occitanes des langues et cultures régionales Hôtel du département de Lot-et-Garonne (Agen) Agen, jeudi 13 juin 2024.

Quelques jours avant le début de l’été, nous vous invitons à venir assister et participer, les 13 et 14 juin prochains à Agen, aux Rencontres occitanes des langues et cultures régionales, un événement co-organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de Lot-et-Garonne, la Ville d’Agen et en partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

A tour de rôle, les Régions Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine organiseront ces Rencontres occitanes annuelles en fédérant les forces vives du territoire d’accueil.

Jeudi 13 juin

Hôtel du Département

Librairie éphémère dans les jardins

Dès 8 h – Acuèlh dels participants – Accueil des participants

En matinée

9 h 15 : Obertura dels Rescontres – Ouverture des Rencontres en présence d’Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Sophie Borderie, présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et Jean Dionis du Séjour, maire d’Agen.

en présence d’Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Sophie Borderie, présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne et Jean Dionis du Séjour, maire d’Agen. Suivie d’une conférence Las lengas regionalas, un engatjament politic – Les langues, une revendication politique.

Dinnar – Déjeuner

Dans l’après-midi :

3 ateliers de 14 h à 17 h :

Las lengas e l’entrepreneuriat – Langues et entrepreneuriat / Personnalité inspirante : Jean-Luc Lagrave, créateur de la marque Adishatz et Président du Cercle Gascon de Negòcis. Dans un monde où les produits s’uniformisent, les langues régionales peuvent être un atout économique…

Las lengas e la creacion culturala – Langues et création culturelle / Personnalité inspirante : Romain Baudoin , artiste-musicien, membre de la coopérative artistique Hart brut et conseiller artistique du centre de création musicale à rayonnement interrégional CERC. Quelle place occupent les langues régionales dans la création artistique et culturelle, quelle place au sein des festivals, des lieux de diffusion ?

/ Personnalité inspirante : , artiste-musicien, membre de la coopérative artistique Hart brut et conseiller artistique du centre de création musicale à rayonnement interrégional CERC. Quelle place occupent les langues régionales dans la création artistique et culturelle, quelle place au sein des festivals, des lieux de diffusion ? Las lengas e los mèdias – Langues et médias / Personnalité inspirante : Michel Garicoïx, collaborateur des quotidiens Sud-Ouest et Le Monde pour le Pays Basque.La place des langues régionales dans les médias est parfois une source de revendications pour les défenseurs des langues régionales. En effet, elles n’apparaissent que peu dans le paysage audiovisuel français, le débat est toujours d’actualité et une meilleure visibilité est recherchée.

Sopar – Dîner libre

20h30 : FESTEGEM au Florida amb Elimberri, Terre Sorore et CIAM Boum

Vendredi 14 juin

Théâtre Ducourneau

Dès 8 h – Acuèlh dels participants – Accueil des participants

En Matinée

3 ateliers de 9 h à 12 h :

Las lengas : una cooperacion interregionala – la coopération interrégionale / Personnalité inspirante : Gautier Lagalaye , directeur de l’Office public de la langue occitane. Témoignages autour des dispositifs relatifs à la coopération interrégionale dans le domaine des langues régionales.

/ Personnalité inspirante : , directeur de l’Office public de la langue occitane. Témoignages autour des dispositifs relatifs à la coopération interrégionale dans le domaine des langues régionales. Las lengas al còr de las ofèrtas d’educacion – Les langues au coeur de l’offre éducative / Personnalité inspirante : Martine Ralu, présidente de l’association Òc-Bi . Les langues sont au cœur de l’éducation. La prise en compte par l’École de la pluralité linguistique est importante : non seulement pour l’accès aux connaissances, le développement des compétences, l’ouverture à la diversité des cultures, mais aussi en vue de la construction identitaire des jeunes et du vivre ensemble en société.

/ Personnalité inspirante : . Les langues sont au cœur de l’éducation. La prise en compte par l’École de la pluralité linguistique est importante : non seulement pour l’accès aux connaissances, le développement des compétences, l’ouverture à la diversité des cultures, mais aussi en vue de la construction identitaire des jeunes et du vivre ensemble en société. Las lengas dins las filières superioras e las formacions per adultas – Les langues dans l’enseignement supérieur et les formations pour adultes / Personnalité inspirante : Marie-Jeanne Verny, professeure honoraire de la langue et littérature occitane à l’Université Paul-Valéry de Montpellier. Les grandes universités ont quasiment toutes développé un département en langues régionales ; comment poursuivre cette dynamique et continuer à diversifier les formations avec ses idiomes parlés ?

12 h à 13 h – Barradura dels Recontres – Clôture des Rencontres

Avec Patxi Berhouet, journaliste au Monde.fr.

Panièr Repais – Panier repas

Hôtel du département de Lot-et-Garonne (Agen) 1633 Av. du Général Leclerc, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

