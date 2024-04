Rencontres musiques actuelles 2024 Nogent-sur-Vernisson, samedi 25 mai 2024.

La Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais accueille à l’Espace des Étangs les trois écoles de musique du territoire communautaire afin d’y organiser des Rencontres Musiques Actuelles. De 15h à 19h les jeunes de l’ensemble des trois écoles de musique vous présenteront leur travail avec des ateliers de musiques actuelles. Du chant accompagné par des groupes complets avec basse, batterie, guitares, claviers, percussions mais aussi du saxophone, de la clarinette et de la flûte traversière.

À partir de 18h30 présence d’un foodtruck.

À partir de 19h Concert des Soul Dealers qui terminera cette journée riche en musique. EUR.

Rue de Bellevue

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire claudine.hommey@comcomcfg.fr

