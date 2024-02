Rencontres du 9e Art Festival de bande dessinée et arts associés Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Rencontres du 9e Art Festival de bande dessinée et arts associés Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dès le 6 avril, le Festival des Rencontres du 9e Art se déploie généreusement dans la ville avec des univers graphiques et narratifs à découvrir en accès libre.

Au programme des concerts dessinés, des expositions inédites, des performances graphiques et bien sûr, des séances de dédicace avec les artistes invités. Avec Frédéric Coché, Philippe Derik, Nicolas Keramidas, Xavier de Kepper, Antonin Louchard, Petit Marc, Jérôme Puigros-Puigener, Brecht Vandenbroucke…



Le Festival des Rencontres du 9e Art de Bande Dessinée & Arts associés est soutenu par le CNL, ADAGP, Copie privée, la DRAC Paca, la Région Sud, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville d’Aix-en-Provence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-05-25

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Rencontres du 9e Art Festival de bande dessinée et arts associés Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence