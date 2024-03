Rencontres de la jeune photographie internationale Edition Spéciale Niort, vendredi 5 avril 2024.

Edition spéciale !

Les Rencontres de la jeune photographie internationale fête leurs 30 ans ! À l’occasion de cette édition anniversaire, pas de rétrospective mais un regard vers l’avenir à quoi ressemblera la photographie dans 30 ans ?

8 projets à découvrir dans 4 lieux d’exposition (la Villa Pérochon, le Pilori, le Pavillon Grappelli et la médiathèque Pierre-Moinot) et dans l’espace public.

· Sumi Anjuman (Bangladesh), « River runs violet »

· Cristobal Ascencio (Mexique), « Future archeology »

· Violaine Carrère, « God save the cream »

· Marine Combes, « Le manifeste rouge »

· Alisa Martynova (Russie), « ANIMA »

· Alice Pallot, Algues maudites, « toxicity of landscape matter »

· Thomas Pendeliau, « La cinquième saison »

· Le duo Tao Douay et Adrien Pontet, « Exîle »

Programme complet sur https://www.cacp-villaperochon.com/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-05-25

Divers lieux

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine accueil@cacp-villaperochon.com

