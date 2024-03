Rencontres avec les jardiniers d’Eyrignac Manoir d’Eyrignac Salignac-Eyvigues, samedi 1 juin 2024.

Rencontres avec les jardiniers d’Eyrignac Les visiteurs pourront échanger avec les jardiniers d’Eyrignac exceptionnellement disponibles pour partager leurs précieux conseils pour un jardin bien entretenu. Ce rendez-vous annuel incontournable… 1 et 2 juin Manoir d’Eyrignac Animation sans réservation incluse dans le billet d’entrée. Adulte : 13,90€ – Adolescent ( de 11 à 17 ans ) : 9€ – Enfant ( de 5 à 10 ans ) : 7€ – Étudiant : 11,90€ – PMR : 8,90€ – Enfant de moins de 5 ans : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Les visiteurs pourront échanger avec les jardiniers d’Eyrignac exceptionnellement disponibles pour partager leurs précieux conseils pour un jardin bien entretenu. Ce rendez-vous annuel incontournable donne l’opportunité aux visiteurs d’aborder tous les thèmes qui les intéressent avec des experts en jardin, et particulièrement les sujets suivants : Comment avoir de beaux gazons ? Comment préserver ses buis de la pyrale et du cylindrocladium ?

Ce sera aussi l’occasion de s’offrir une parenthèse de détente dans les jardins d’Eyrignac. De réveiller ses sens, en prêtant une attention particulière aux parfums, aux petits bruits, aux couleurs, aux textures, à l’harmonie et à la sérénité des jardins. De se laisser porter au fil d’une découverte sensorielle sous le signe du bien-être.

Manoir d’Eyrignac 545 Eyrignac, 24590 Salignac-Eyvigues, France Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 28 99 71 http://www.eyrignac.com Avec ses jardins de fleurs et de verdure, Eyrignac est un jardin à la française d’inspiration italienne. Ce jardin est essentiellement composé d’ifs, de buis et de charmes et constitue un exemple unique de l’art topiaire. Le Jardin des Sources, les Jardins Potager et Fleuriste ainsi que la magnifique Roseraie Blanche viennent compléter l’ensemble autour de son manoir du XVIIe siècle.

