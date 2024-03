Rencontre Signature avec Leopold Tilmant Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Rencontre Signature avec Leopold Tilmant Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer Calvados

le Centre Juno Beach accueille Leopold Tilmant, auteur de Hommage aux aviateurs de la Royal Canadian Air Force tombés en Normandie autour d’une rencontre-signature dans le hall du musée.

Résumé

Canadiens en majorité, mais aussi parfois d’autres nationalités, ils sont nombreux à s’être engagé dans la Royal Canadian Air Force pour combattre le nazisme. Ils ont donné leur vie pour notre liberté et reposent maintenant à des milliers de kilomètres de chez eux. Découvrez dans ce guide, les 110 aviateurs de la RCAF tombés dans la Manche (mer et département), dans l’Orne et dans l’Eure, leur origine, leur dernière mission, leur appareil, l’endroit où ils sont inhumés, et la photo de la plupart d’entre eux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Voie des Français Libres Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@junobeach.org

L’événement Rencontre Signature avec Leopold Tilmant Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-19 par Calvados Attractivité